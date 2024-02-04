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        Haberler Gündem Eğitim Bingöl'ün bir ilçesinde okullar tatil edildi

        Bingöl'ün bir ilçesinde okullar tatil edildi

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ilçesinde okullar tatil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:44
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        Bazı illerde okullara kar tatili
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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