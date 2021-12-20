Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar tatil edildi

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de bazı ilçelerde eğitime verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



Eğitime ara verilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.