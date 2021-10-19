Törenle başladı

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3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, açılış töreniyle başladı. Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen açılış törenine Kadir İnanır, videolu bir mesaj gönderdi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Bingöl Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Bingöllüler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bingöl'de çekilen 'Katırcılar' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın videolu mesajı yayınlandı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarından sonra plaket takdim törenine geçildi.

Hazım Körmükçü - Cevdet Yılmaz

Sabahattin Çetin, Ferhat Ünlü, Nejat Birecik, Abdurrahman Çelik, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Hazım Körmükçü, Mehmet Esen ve Harun Türk'e sinemaya olan katkılarından dolayı plaket verildi.

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılış töreni, Zakkum'un konseriyle sona erdi.

Ruhi Sarı - Cevdet Yılmaz

245 film ve 45 senaryo için başvuruda bulunulan 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 22 Ekim'de sona erecek. Finale kalan 24 film, Mehmet Aslantuğ'un başkanlığında Jale Atabey , Ruhi Sarı, Vuslat Saraçoğlu, Nejat Birecik, Mehmet Ali Karga, Tuba Ünsal, Abdurrahman Çelik ve Prof. Dr. İbrahim Çapak tarafından değerlendirilecek. Finale kalan 5 senaryoyu ise Alper Erze'nin başkanlığında Aydın Orak, Süha Bacanakgil, Dr. Funda Masdar Kara ve Sefa Zengin'den oluşan jüri belirleyecek.