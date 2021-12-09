Bingöl Solhanspor: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra (Camejo, Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 23-25, 21-25, 16-25

Süre: 88 dakika (33, 30, 25)