Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

kırsalından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kapsamında yapılan arazi aramasında, meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü 3 el bombası, telsiz, çeşitli çaplarda 218 fişek ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik güçlerinin, il genelinde terör örgütüyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.