Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne 300 siper koruyucu maske teslim edildi

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Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri sonucu koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liseleri, Bilim Sanat Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezinde siper koruyucu yüz maskesi üretimi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, burada yaptığı konuşmada, kovid-19 tedbirleri kapsamında sahada aktif olarak görev alan kurum personellerinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla aralıksız çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğüne 500 adet siper koruyucu maske verdiklerini anımsatan Güney, "Şimdi de 300 adet siper koruyucu yüz maskesi verdik. Kurumların maske ihtiyacını temin ettikten sonra talep olması halinde diğer illere de siper koruyucu yüz maskesi göndereceğiz." dedi.

Daha sonra Güney, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat'a 300 adet siper koruyucu yüz maskesini verdi.