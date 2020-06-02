Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı - BİNGÖL

Bingöl Havalimanının güvenlik kameralarının bağlantısını sağlayan kabloların bakımını yapan görevli Zeki Türen, temizlik yapmak için kabloların bulunduğu menfezin kapağını açınca yılanla karşılaştı.Türen, yaklaşık 30 dakika uğraşın ardından menfezden çıkarmayı başardığı yaklaşık 2 metrelik yılanı, tekrar doğal yaşamına bıraktı.Türen’in yılanı menfezden çıkarma anı arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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