Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.