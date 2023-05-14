Bingöl Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bingöl Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Bingöl başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bingöl Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bingöl seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 77.40 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:23 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.5 oldu. Bingöl Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 83.438 oyla yüzde 64.79 - Kemal Kılıçdaroğlu: 42.213 oyla yüzde 32.78 - Sinan Oğan: 2.442 oyla yüzde 1.90 - Muharrem İnce: 685 oyla yüzde 0.53 oy aldı.



Bingöl 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 83.438 oyla yüzde 64.79Kemal Kılıçdaroğlu: 42.213 oyla yüzde 32.78Sinan Oğan: 2.442 oyla yüzde 1.90Muharrem İnce: 685 oyla yüzde 0.53

Bingöl Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 76.60 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:23 itibarıyla yüzde 84.7 oranında açıldı. 2023 Bingöl milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 74.893 oyla yüzde 63.78 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 28.527 oyla yüzde 24.29 - Millet İttifakı: 8.723 oyla yüzde 7.43 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 529 oyla yüzde 0.45 - Ata İttifakı: 229 oyla yüzde 0.19 aldı. Saat 21:23 itibarıyla 2023 Bingöl milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 74.893 oyla yüzde 63.78Emek ve Özgürlük İttifakı: 28.527 oyla yüzde 24.29Millet İttifakı: 8.723 oyla yüzde 7.43Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 529 oyla yüzde 0.45Ata İttifakı: 229 oyla yüzde 0.19AK Parti: 46.994 oyla yüzde 40.02YEŞİL SOL: 28.527 oyla yüzde 24.29MHP: 15.674 oyla yüzde 13.35YENİDEN REFAH: 11.636 oyla yüzde 9.91CHP: 6.565 oyla yüzde 5.59İYİ Parti: 2.158 oyla yüzde 1.84BBP: 589 oyla yüzde 0.50SOL PARTI: 414 oyla yüzde 0.35MEMLEKET: 378 oyla yüzde 0.32AP: 229 oyla yüzde 0.19AB: 146 oyla yüzde 0.12GENÇ: 144 oyla yüzde 0.12HAKPAR: 117 oyla yüzde 0.10ANAP: 99 oyla yüzde 0.08TKP: 92 oyla yüzde 0.08MP: 80 oyla yüzde 0.07GBP: 71 oyla yüzde 0.06HKP: 59 oyla yüzde 0.05YP: 25 oyla yüzde 0.02TKH: 23 oyla yüzde 0.02TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00