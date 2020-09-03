Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başladı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlandı.

Operasyonda, Bingöl, Diyarbakır ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1022 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 iş birlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.