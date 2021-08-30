Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Alevlere Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip ve vatandaşların desteğiyle müdahalede bulunuluyor.

Sarıtosun köyündeki yangının kontrol altına alınması için 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla yaklaşık 24 saattir müdahale sürüyor.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünden iki yangın söndürme helikopteri talep edildiği öğrenildi.

Dün, ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürülmüştü.