Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, bölgeden ayrıldı.