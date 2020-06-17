Bingöl'deki depremzedeler günlük yaşamına dönüyor

AA

Üç gün önce merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Çadırda kalan vatandaşlar, depremin ilk şokunu atlattıktan sonra günlük işlerine döndü. Köylüler, gittikleri tarla ve bahçelerinde çalışmaya başladı.

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde oturan Ali Açık, deprem nedeniyle ara verdiği bahçesinde sebze ekimi yaptı.

Kızının yardımıyla meşhur Yedisu fasulyesini toprakla buluşturan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme rağmen hayatın devam ettiğini söyledi.

Deprem endişesiyle evlerine girmediklerini ve çadırda kaldıklarını aktaran Açık, "Kışlık ihtiyaçlarımızı karşılamak için bahçemizde sebze ekiyoruz. Taze fasulye, patates, domates, biber, soğan ve kabak ektik. Hayat devam ediyor, önemli olan sağlık. " diye konuştu.

- "Köprü yapılmasını istiyoruz"

Nehrin diğer tarafından kalan mezralarına ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını belirten Açık, "Orada yaşlılar var. Evleri yıkılmış, tahta üzerinde yatıyorlar. Tahta köprü yapmışlar, oradan geçiyorlar, hayvanlar sudan geçiyor. Mezraya köprü yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

,Bülent Temiz