AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttüğü istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve bu tarlalardan esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

AA'nın haberine göre, ilçe kırsalındaki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, çalılık alana gizlenmiş bidon içerisinde 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök kenevir ve 2 elek ele geçirdi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edeceği belirtildi.