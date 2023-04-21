Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

Bingöl'de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden Enver Bulğak (57) yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dikme köyü kırsalında meydana geldi.

Hayvanlarını otlatan Enver Bulğak'a yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulğak, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre Bulğak'ın vücudunda yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.