Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.
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Farklı mevsimlerde ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan, doğal ortamlarında fotokapanla görüntülendi.
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Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.
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