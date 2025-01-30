Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre, ekipler bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

REKLAM advertisement1