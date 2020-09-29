Bingöl merkeze bağlı Yolçatı köyündeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 6 poşet halinde 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.