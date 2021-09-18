Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, tarla ve dere yatağı içerisinde 3 farklı noktada arama gerçekleştirdi.

Aramada, 255 kilo 100 gram kubar, 29 kilo 100 gram toz esrar ile 53 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, lge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edecek.