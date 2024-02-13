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        Haberler Gündem Güvenlik Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

        Bingöl'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 01:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 01:14
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 5-12 Şubat'ta uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; operasyonlarda 4 kilo 420 gram esrar, 74,40 gram skunk ve bir miktar metamfetamin ele geçirildiği aktaran Usta, 15 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Vali Usta, "Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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