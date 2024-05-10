Bingöl'de silahlı saldırı: 1 ölü

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Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kültür Mahallesi'ndeki ekmek fırınında B.O'ya (52), kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli silahıyla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, bacağından ve başından yaralanan B.O. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.O. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.