Bingöl'de serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
Bingöl'de serinlemek için girdiği Gülbahar Baraj Gölü'nde kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Bingöl'ün Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'ne akşam saatlerinde gelen Hatemi Keskin (17), serinlemek için girdiği suda kayboldu.
Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmalarında, Hatemi Keskin'in cansız bedeni bulundu. Keskin'in cenazesi, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.