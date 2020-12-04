Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, teröristlerce önceden kullanılan ve içinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak tespit edildi.

Sığınak, ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.