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        Haberler Gündem Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü - Güncel haberler

        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Y.K., hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:20
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        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Ekinyolu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K. isimli erkek çocuğuna, Umut A. yönetimindeki otomobil çarptı.

        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Y.K., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Y.K.’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü Umut A. ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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