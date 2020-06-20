Bingöl'de okulun çatısında asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Merkeze bağlı Gözeler Köyü Ortaokulu'nda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde çatıda bir karganın asılı kaldığı görüldü.

Fazla ses çıkaran karganın sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtmasını önlemek için görevli öğretmenler tarafından Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi.

Kısa sürede köy okuluna ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda asılı kalan kargayı kurtardı.