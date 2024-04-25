Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi

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Yırtıcı kuşların göç güzergahları arasında yer alan Bingöl'de, yaz göçmeni olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba, fotoğraf sanatçısı Kenan Nihat Elçi tarafından kent kırsalında görüntülendi.

Elçi, uzun süredir küçük akbaba gözlemlediğini ancak şimdiye kadar kaydedemediğini belirtti.

Küçük akbabaların genellikle Avrupa ve Asya'nın dağlık bölgelerinde bulunduğunu söyleyen Elçi, şunları kaydetti:

"Küçük akbaba Bingöl gibi doğa zengini bölgelerde de zaman zaman görülebilirler. Bu nedenle, böyle bir nadir anı yakalamak, önemli bir deneyim oldu. Küçük akbabanın Bingöl'deki görüntüsü, bölgedeki biyoçeşitliliğin zenginliğini ve doğal güzelliklerini vurguluyor ve doğaya olan duyarlılıkları artırmaya teşvik ediyor.

Doğa koruma uzmanları, bu tür nadir görülen kuş türlerinin korunması ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Bingöl ve çevresindeki doğal alanların korunması, bu tür nadir kuşların gelecek nesiller için varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemli."