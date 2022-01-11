Yedisu- Karlıova kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisine bugün saat 15.00 sıralarında çığ düştü. İki ilçe arasında yolcu taşıyan minibüsün geçişinin hemen ardından düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmayla kar kütlesi kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.