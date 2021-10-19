İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans Karlıova-Yedisu kara yolunda seyir halindeyken, Kümbet köyü mevkisinde önüne aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans şarampole devrildi.

Şoför ve ambulanstaki 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.