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Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama

Bingöl merkezli iki ilde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7'si ise serbest bırakıldı

Giriş: 16.04.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama
DHA

Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 11 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işlediği belirtilen 43 şüpheliye yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.

Bingöl ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 473 gram toz esrar, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 11 kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet silah mühimmatı, 1 ölçek, 14 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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