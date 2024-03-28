Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Giriş: 28.03.2024 - 01:50 Güncelleme: 28.03.2024 - 01:50
M.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobil, Genç Caddesi'nin Tugay Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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