Genç kız otobüste baygınlık geçirdi, şoför hastaneye yetiştirdi

Mehmet Avar yönetimindeki 12 M 0028 plakalı özel halk otobüsü Kültür Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada yolculardan bir genç kız baygınlık geçirdi.

AA'nın haberine göre; durumun söylenmesi üzerine sürücü Avar, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde 17 yaşındaki yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.