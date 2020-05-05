Bingöl'de "Evinde Kal Oku" kampanyası başlatıldı

AA

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle evinde kalan yetişkin ve çocukların boş zamanını değerlendirmesi için kitap okuma kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya bir saatte 950 başvuru yapıldığını belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Kampanya boyunca 7 bin 880 kitap dağıtılacak. Ekiplerimiz taleplerin ardından yetişkin ve çocukların adreslerine kitapları teslim ediyor. Her yaş grubuna göre kitaplarımız mevcut. Kampanyayı daha da büyütmeyi planlıyoruz. Bu süreçte evde kalalım, bol bol kitap okuyalım."

Ekiplerin ulaştırdığı kitabı alan Fikri Göktaş, kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Duru Göktaş da talebinin ardından istediği kitabın evine teslim edildiğini belirterek, görevlilere teşekkür etti.



