Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin "Bizi duyuyor mu" mutluluğu

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Bingöl'de, bazı veliler TRT-EBA TV üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşımda Bingöl Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Erva Nur Başbuğ'un, heyecanla takip ettiği dersin sonunda "bizi duyuyor mu?" sözü günün en renkli görüntülerinden oldu.

Paylaşılan görüntülerde, televizyondaki öğretmenden önce diyalogları dile getiren Erva Nur, videonun sonunda "Bizi duyuyor mu" diye soruyor.