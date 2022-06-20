Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

AA

Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Döşengi Mahallesi'ndeki birçok tarla mor lavantalarla renklendi.

AA'nın haberine göre lavantalarla görsel güzelliğe kavuşan tarlalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçiler bu güzel manzarayı objektiflere yansıtıyor.

Ziyaretçilerden Ömer Faruk Sedal, Yedisu'da birçok doğal güzellik olduğunu belirterek, "Lavanta tarlasında da çok güzel fotoğraf ve görüntü ortaya çıkıyor" dedi.