Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor

İlde önceki gün yaşanan, merkez üssü Karlıova ilçesi olan, güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
- Bölgeye 998 personel sevk edildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından AFAD koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, jandarma, Türk Kızılay, belediye, itfaiye, özel sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye 127 araçla 998 personel ulaştırıldı.
- Valilik emrine 500 bin lira ödenek
İlk olarak Valilik emrine 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.
Depremzedelere 2 bin 862 çadır, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin 300 yatak, 9 bin 500 öğün yemek, 2 bin 232 mutfak seti sağlandı.
Bölgede iletişimin kesintisiz sağlanması için 7 mobil baz istasyonu kuruldu.
Valilikçe depremden etkilenen çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Depremden etkilenen bölgelerde kurulan çadırlarda yaşam sürüyor.
- Türk Kızılaydan depremzedelere maske
Türk Kızılay ekipleri de depremden etkilenen köylerde vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.
Kaynarpınar köyü muhtarı Özbek Abaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde köylerinden 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 2 kişinin de yaralandığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, milletvekilleri, belediye başkanı, tüm devlet kurumlarının yardımlarına koştuğunu belirten Abaylı, "Bize yetiştiler, çadır verdiler, gıda yardımı da yapıyorlar. Yatak olsun, yorgan olsun her desteği sunuyorlar." dedi.
Depremin şiddetine değinen Abaylı, can kaybının yüksek olmamasının kendileri için teselli olduğunu aktardı.
Abaylı, "Hayvan barınaklarımızın hepsi gitmiş. Başka da bir sıkıntımız yok. Desteklerinden dolayı Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
,Bülent Temiz
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