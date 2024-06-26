BİNGÖL'DE DEPREM!

Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...