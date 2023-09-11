Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G. (25) tabancayla vuruldu.
O sırada bölgeye yakın polis ekipleri olaya müdahale etti.
Polis ekipleri şüpheli S.K'yi olay yerinde etkisiz hale getirerek yakaladı.
Ağır yaralanan R.G, polis ekiplerince kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.