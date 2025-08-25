Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Kiğı ilçesine bağlı Darköprü köyünde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü bildirdi.

Usta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saat 12.30 sularında Kiğı ilçemiz Darköprü köyünde çıkan orman yangınını Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır orman işletme müdürlüklerimiz, il ve ilçe özel idarelerimiz, jandarmamız, karayollarımız, ilçe belediyemiz ve AFAD müdürlüğümüzün müdahalesi ile kontrol altına aldık. 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 3 iş makinesi ve 70 personel ile müdahale ettiğimiz yangını 21.30 sularında söndürdük. Zor doğa şartlarında fedakarca görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim."

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.