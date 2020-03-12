AA

Bingöl'de çalılar arasında 504 kilogram esrar ele geçirildi



Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 504 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın, ormanlık arazide çalılıklar arasına gizlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler dün, Genç ilçesinin Yeniyazı köyü kırsalında, narkotik köpekler "Vana" ve "Öğle" ile birlikte arama yaptı. Aramada, çalılıklar arasına gizlenmiş bidon ve çuval içerisinde toplam 504 kilogram toz esrar bulundu.