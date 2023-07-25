Bingöl'de 5 bin 227 kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi
Giriş: 25.07.2023 - 20:36
İl Jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı.
Aramada 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler yerinde imha edilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.