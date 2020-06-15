Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem anı kameralara yansıdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem meydana gelirken, saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Bingöl'ün yanı sıra Diyarbakır, Siirt ve Erzurum gibi bölge illerinde de hissedildi.
Daha önceki depremde ağır hasar oluşan Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı 30 haneli Elmalı köyünde de hissedilen ikinci deprem vatandaşlar arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Depremden sonra vatandaşlar köy meydanında toplandı.
Köyde dünkü depremde ağır hasarlı olan bazı kerpiç ev ve ahırlar tamamen yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu.
Deprem sırasında askerlerin vatandaşlar için çadır kurduğu köyde, sarsıntının ardından yıkıntılar arasında kimse olup olmadığı araştırıldı.
Deprem anı ve sonrasında yaşananlar AA kamerasına yansıdı.
Elmalı köyünde oturan Seyran Gül, dün meydana gelen depremde eşyalarının evde kaldığını belirterek, "Dünkü depremde her şeyim içeride kalmıştı. Tam içeri girecektim, sarsıntı oldu. Çok korktum. Deprem oldu. Ben de kaçtım." diye konuştu.
Zeynel Kuluğ da yine bir deprem yaşadıklarını, ikinci depremde bazı evlerin yıkıldığını söyledi.
Kuluğ, "Köylüler dışarıdaydı. Çok şükür hepimiz dışarıdaydık. Evler yıkıldı. Yoksa herkes enkaz altında kalırdı." dedi.
- Tören öncesinde deprem oldu
Dün meydana gelen depremde Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Ulucami'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile şehidin ailesi ve yakınlarının katıldığı tören öncesinde de meydana gelen ikinci deprem hissedildi.
Depremde, törenin yapıldığı Ulucami'nin minaresinin sallanması da kameralara yansıdı. Deprem dolaysıyla cami önünde toplanan vatandaşlar, bir süre cami önünden uzaklaştı.
,Bülent Temiz,Metin Dere
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