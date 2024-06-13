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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bingöl'de 3 yaşındaki çocuk havuza düştü - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki çocuk havuza düştü!

        Bingöl'de, 3 yaşındaki F.G., bahçede oynarken dengesini kaybedip havuza düştü. Küçük çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi çalıştırıldı ancak kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:18
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        3 yaşındaki çocuk havuza düştü!
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        Bingöl'de alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Gözeler köyündeki bahçede oynayan 3 yaşındaki F.G, dengesini kaybederek havuza düştü.

        YAKINLARI HASTANEYE KALDIRDI

        AA'da yer alan habere göre yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan F.G. bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Burada çocuğun duran kalbi sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Bingöl
        #Son dakika haberler
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