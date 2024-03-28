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        Haberler Gündem Güvenlik Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı

        Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı

        Bingöl-Elazığ kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kentin Genç Caddesi'nde de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 28.03.2024 - 08:52
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        Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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        Bingöl'de gece saatlerinde iki kaza meydana geldi.

        Kazalardan ilki, saat 04.00 sıralarında Bingöl - Elazığ kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

        2 ÖLÜ

        Alper Nuriçil yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İKİNCİ KAZADA 4 YARALI

        Diğer kaza da gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi'nde M.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #trafik kazası
        #Bingöl
        #Son dakika haberler
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