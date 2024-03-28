Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bingöl'de gece saatlerinde iki kaza meydana geldi.

Kazalardan ilki, saat 04.00 sıralarında Bingöl - Elazığ kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Alper Nuriçil yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ KAZADA 4 YARALI

Diğer kaza da gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi'nde M.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.