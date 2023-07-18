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        Bingöl'de 2 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:18
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        Bingöl'de 2 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Operasyonda iki tarlaya ekilmiş 2 bin 507 kök kenevir bitkisi ile 280 metre sulama hortumu ele geçirildi.

        Öte yandan, ilçe kara yolundaki kontrol noktasına yaklaştığı esnada bir araçtan cisim atıldığını fark eden jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, iki parça halinde koli bandına sarılı 589 gram toz esrar ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheliler G.K, M.A, E.A, Y.Ç. ve A.T. hakkında "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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