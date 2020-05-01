Bingöl'de 17 yıl önce 1 Mayıs'taki depremde hayatını kaybedenler unutulmadı

AA

2003 yılında 6,4 büyüklüğünde gerçekleşen, 520 kişinin yaralandığı depremde yaşamını yitiren 174 kişi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anma töreni yapılamadı.

Ancak hayatını kaybedenler sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla anıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Yılmaz, "Allah böyle afetlerden Bingöl'ü ve tüm ülkemizi korusun. Deprem öncesi gerekli hazırlığı yapmak hepimizin hayati görevidir." ifadelerini kullandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de paylaşımında, 17 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Ekinci, "Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten ve musibetten korusun." temennisinde bulundu.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de "Kardeşlerimize yüce Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyor, acıları dün gibi taze olan ailelerimize de sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im bu mübarek ayın hürmetine cümlemizi her türlü afet ve belalardan korusun." değerlendirmesini yaptı.

Bingöl'de 1 Mayıs 2003'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 174 kişi hayatını kaybetmiş, 520 kişi de yaralanmıştı.