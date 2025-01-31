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        Haberler Gündem Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

        Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:27
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        Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda merkez ve Genç ilçesindeki arazi aramasında 1 kilo 400 gram esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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