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Bingöl 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Bingöl Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Bingöl Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur seçim sonuçları

Bingöl Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları heyecan içerisinde takip ediliyor. Peki, Bingöl Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? İşte Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur Bingöl seçim sonuçları, tüm iller gibi merak edilenler arasında yer alıyor.  Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bingöl oy oranları Anadolu Ajansı tarafından seçim yayın yasağının kalkmasıyla tüm yayın organları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuyla pylaşılan Cumhurbaşkanı ikinci tur Bingöl seçim sonuçlarını Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz...

     

  • BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.  

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Bingöl Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Bingöl Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • BİNGÖL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Bingöl ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Bingöl Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Bingöl Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE BİNGÖL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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