BİNGÖL - Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

AA

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan kararla, 81 ilde Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.Yağmur duası öncesi, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası yapıldı.Pandemiye rağmen camilere akın eden binlerce kişi, Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasına eşlik etti.