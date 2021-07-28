Binek otomobil ihracatında yüzde 15 artış

Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 923 milyon 650 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde 100'e yakın ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.
Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 14 milyar 382 milyon 693 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 34.23 pay aldı.
Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 295 milyon 729 bin dolar olan binek otomobil ihracatı tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,6'lık artışla 4 milyar 923 milyon 650 bin dolara yükseldi.
FRANSA'YA İHRACATTA YÜZDE 40 ARTIŞ
Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 artarak 677 milyon 137 bin dolardan 943 milyon 968 bin dolara çıktı.
En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 367 milyon 279 bin dolarlık binek otomobil satılan İtalya'ya ihracat yüzde 37,3 yükselişle 504 milyon 281 bin dolara çıktı.
Üçüncü sıradaki Almanya'ya binek otomobil ihracatı da yüzde 9,5 artarak 422 milyon 151 bin dolardan 462 milyon 449 bin dolara ulaştı.
İhracatta, İspanya 405 milyon 862 bin dolarla dördüncü, Birleşik Krallık 395 milyon 105 bin dolarla beşinci, Polonya 239 milyon 115 bin dolarla altıncı, Mısır 198 milyon 682 bin dolarla yedinci, Belçika 161 milyon 934 bin dolarla sekizinci, Slovenya 159 milyon 604 bin dolarla dokuzuncu ve Amerika Birleşik Devletleri 157 milyon 661 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.
Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.
JAPONYA'YA 8 MİLYON DOLARLIK OTOMOBİL SATILDI
Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti.
Geçen yılın ilk yarısında sadece 38 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yapıldığı Japonya'ya bu yılın aynı döneminde 8 milyon 270 bin dolarlık araç satıldı.
Tunus'a ihracatını yüzde 220 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye yılın ilk yarısında 26 milyon 510 bin dolarlık otomobil gönderdi.
Sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden biri de Irak oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 10 milyon 651 bin dolarlık binek otomobil satılan Irak'a bu yılın aynı döneminde yüzde 120 artışla 23 milyon 438 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!