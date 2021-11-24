Bloomberg News’te muhabiri Fikret Kozok, akşam eve dönmek için bindiği ticari taksi kaza geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Kozok, yol kenarında bir başka araçla beklediği esnada olay mahallinden geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a rastladı.



"SAMİMİYET VE DOĞALLIK İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Kozok'u kendi kullandığı minibüse davet eden Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank evine bıraktı. Kozok, yaşadığı bu olayı sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı: Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı:) Samimiyet ve doğallık için teşekkürler